İsrail'deki Yafa kenti sular altında kaldı - Son Dakika
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İsrail'deki Yafa kenti sular altında kaldı

6 saat önce

İsrail'in Yafa kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti.

İsrail'deki Yafa kenti sular altında kaldı, System.String[]

İsrail'in Yafa kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti.


İsrail'in Yafa kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi, hayatı felç etti. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken kentin birçok bölgesinde acil durum alarmı verildiği öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda aracın su altında kaldığı görüldü. Yerel kaynaklar, sel suları altında kalan çok sayıda ailenin sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildiğini söyledi. - TEL AVİV

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:53 Kaynak: İHA
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