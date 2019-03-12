Son Dakika Haberleri: İsrail'den 15 Yaşındaki Çocuğa Gözaltı

İsrail'den 15 Yaşındaki Çocuğa Gözaltı

1 saat önce

İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail'den 15 Yaşındaki Çocuğa Gözaltı, System.String[]
İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Kudüs'te bir çocuğu gözaltına aldı. Filistinli ailenin çocuklarını İsrail askerlerine vermemek için yaşadığı mücadele kameralara yansıdı.

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'te 15 yaşındaki Ahmet Abu Ghannam isimli bir çocuğu gözaltına aldı. İsrail işgal güçlerinin gözaltına aldığı 15 yaşındaki Ahmet'in 2015 yılında İsrail askeri tarafından şehit edilen Ali Ebu Ghannam'ın kardeşi olduğu, o yıllardan beri İsrail askerlerinin ailenin peşini bırakmadığı, evlerine baskın düzenlendiği, annenin İsrail işgal hapishanelerinde kaldığı belirtildi. Filistinli ailenin çocuklarını İsrail askerlerine vermemek için yaşadığı mücadele kameralara yansıdı.

Öte yandan Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece boyunca baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin, 11 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:14 Kaynak: İHA

Kudüs, İsrail, 3. Sayfa
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