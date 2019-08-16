Son Dakika Haberleri: İsrail'den ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib'in Batı Şeria'yı ziyaretine şartlı onay
Son Dakika Dünya Haber

İsrail'den ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib'in Batı Şeria'yı ziyaretine şartlı onay

1 saat önce

İsrail, ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Müslüman üyesi Rashida Tlaib'in işgal altındaki Batı Şeria'yı insani gerekçelerle ziyaretine onay verdiğini duyurdu

İsrail'den ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib'in Batı Şeria'yı ziyaretine şartlı onay, System.String[]
İsrail, ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Müslüman üyesi Rashida Tlaib'in işgal altındaki Batı Şeria'yı insani gerekçelerle ziyaretine onay verdiğini duyurdu.

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Tlaib'in perşembe günü Batı Şeria'da yaşayan ailesini, özellikle de 90'lı yaşlardaki büyük annesini ziyaret etmek istediği yönünde bir mektup yazdığını ve seyahati sırasında İsrail karşıtı herhangi bir boykot çağrısında bulunmayacağına dair söz verdiğini bildirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek
İsrail'den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti Hong Kong'da eylemciler, ATM ve bankalardan paralarını çekerek Çin'i protesto ediyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 16:00:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'den ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib'in Batı Şeria'yı ziyaretine şartlı onay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]