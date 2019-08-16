İsrail'den ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib'in Batı Şeria'yı ziyaretine şartlı onay

İsrail, ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Müslüman üyesi Rashida Tlaib'in işgal altındaki Batı Şeria'yı insani gerekçelerle ziyaretine onay verdiğini duyurdu.İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Tlaib'in perşembe günü Batı Şeria'da yaşayan ailesini, özellikle de 90'lı yaşlardaki büyük annesini ziyaret etmek istediği yönünde bir mektup yazdığını ve seyahati sırasında İsrail karşıtı herhangi bir boykot çağrısında bulunmayacağına dair söz verdiğini bildirdi.