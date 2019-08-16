Son Dakika Haberleri: İsrail'den ABD'li 2 Müslüman Kongre üyesine ülkeye giriş yasağı
Son Dakika Dünya Haber

İsrail'den ABD'li 2 Müslüman Kongre üyesine ülkeye giriş yasağı

34 dakika önce

İsrail, Batı Şeria’yı ve Doğu Kudüs’ü ziyaret etmek isteyen Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar’a ülkeye giriş yasağı getirdi.

İsrail'den ABD'li 2 Müslüman Kongre üyesine ülkeye giriş yasağı, System.String[]
İsrail, Batı Şeria'yı ve Doğu Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a ülkeye giriş yasağı getirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren Tlaib ve Omar'ın ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti.
Euronews.com'da Görüntüle
İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor?
İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı Ünlü dövüşçü Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı Kız çocuğunun kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 09:37:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'den ABD'li 2 Müslüman Kongre üyesine ülkeye giriş yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]