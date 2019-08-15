Son Dakika Haberleri: İsrail'den ABD'li iki Müslüman Kadın Kongre üyesine ziyaret yasağı
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İsrail'den ABD'li iki Müslüman Kadın Kongre üyesine ziyaret yasağı

1 saat önce

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'li iki Müslüman kadın kongre üyesinin Kudüs'ün doğusuna girmelerinin yasaklandığını açıkladı.

İsrail'den ABD'li iki Müslüman Kadın Kongre üyesine ziyaret yasağı, System.String[]
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'li iki Müslüman kadın kongre üyesinin Kudüs'ün doğusuna girmelerinin yasaklandığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, Reshet Radyosuna verdiği demeçte, ABD'li iki kadın Müslüman Kongre üyesi Rashida Tlaib ve İlhan Omar'ın yapacağı ziyareti yasaklama kararı aldıklarını duyurdu. Hotovely, "karar verildi, alınan karar girmelerine izin verilmeyeceğiz yönünde" dedi.

Hotovely katıldığı bir başka programda ise, "Kongre üyelerinin İsrail'e girmesine izin vermeyeceğiz. Dünyada var olma hakkımızı reddeden hiç kimsenin ülkeye girmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, diğer üst düzey hükümet yetkilileri ile birlikte Rachida Tlaib ve Ilhan Omar'ın ziyaretiyle ilgili nihai karar konusunda istişarelerde bulunduklarını açıklamıştı.

Trump'tan, Tlaib ve Omar hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ise, İsrail'in Tlaib ve Omar aleyhine aldığı kararı memnuniyetle karşıladı. Başkan, "İsrail, Omar ve Tlaib'in ziyaretine izin verirse büyük güçsüzlük gösterir. İsrail'den ve tüm Yahudi halkından nefret ediyorlar. Fikirlerini değiştirmek için söylenebilecek veya yapılabilecek hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. - KUDÜS
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
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İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı
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