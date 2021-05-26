İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz - Son Dakika

İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz

26.05.2021 12:58
İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz, System.String[]

İsrail, Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin, eski Başkan Donald Trump döneminde kapatılan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açma kararına itiraz etti.

İsrail, Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin, eski Başkan Donald Trump döneminde kapatılan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açma kararına itiraz etti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, "Biden yönetiminin Ebu Mazin'i (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) güçlendirme arzusuyla ilgilenmiyorum, ancak Kudüs bölgesinde konsolosluğun yeniden açılmasına şiddetle karşı çıktık." dedi.

Konsolosluğun açılması durumunda ABD ile İsrail arasındaki ihtilafın süreceğini vurgulayan Erdan, "Her ihtilaf bir kriz değildir. Umarım bu olmaz (konsolosluğun yeniden açılması), ancak gerçekleşirse, o zaman bu ABD'nin egemen bir kararıdır ve bu konuda ihtilaf içinde kalacağız." ifadelerini kullandı.

Dün işgal altındaki Filistin topraklarında resmi temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

Batı Kudüs'ten Ramallah'a geçen Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Kudüs'teki ABD Başkonsolosu, İsraillilerle irtibattan sorumlu ABD büyükelçiliğinden ayrı bir yetkiyle Filistinlilerle resmi ve aleni olarak iletişim kurma yetkisine sahipti.

Trump yönetimi, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini 2018'de Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdıktan ve Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdıktan sonra söz konusu Kudüs Başkonsolosluğu'nu kapatmıştı.

Filistin Yönetimi, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından, Amerikan yönetimi ile siyasi temaslarını askıya almıştı.

Biden'dan Cumhurbaşkanı Rivlin'e davet

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i görev süresi Temmuz ayında sona ermeden önce Beyaz Saray'ı ziyaret etmeye davet etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünkü toplantıda Biden'ın davetini Rivlin'e iletti.

İsrail cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Blinken, Başkan Biden'den görev süresi bitmeden ABD'yi ziyaret etme davetini iletti." denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Rivlin'in daveti kabul ettiği ve Blinken'den Biden'a görev süresi sona ermeden "Washington'u ziyaret etmekten mutluluk duyacağını" bildirmesini istediği kaydedildi.

İsrail meclisi tarafından cumhurbaşkanı seçilen Rivlin'in görev süresi, 9 Temmuz'da sona eriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz - Son Dakika


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