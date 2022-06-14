İsrail'den "ABD öncülüğünde İran'a karşı bölgesel bir koalisyon" kurulması çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD öncülüğünde İran'a karşı "bölgesel bir koalisyon kurulması" çağrısını yineledi.

Gantz, İsrail askerleri için düzenlenen bir ödül töreninde konuştu.

Bakan Gantz, konuşmasında, "İran'ın nükleer tesislerin kameralarını kapattığını, bölgedeki saldırgan operasyonlarını genişlettiğini, nükleer anlaşmaya varma girişimlerini reddeden ve buna meydan okuyan eylemlerine devam ettiğini" ileri sürdü.

"(İran'a karşı) ABD liderliğinde ortak bir bölgesel güç inşa etmeye ihtiyaç var." diyen Gantz, "Amerikalı ortaklarımız ve müttefiklerimizle olan ortaklık ve derin ilişkilerin yanı sıra son yıllarda bölge ülkeleriyle kurduğumuz ve geliştirdiğimiz ilişkiler, İsrail'in bölgedeki başarısının önemli bir unsurudur." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Gantz, mayıs ayında ABD'ye düzenlediği ziyareti sırasında da benzer bir çağrıda bulunmuştu.