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İsrail'den BAE'ye "tarihin ilk ziyaretleri" halkasına İsrail Polis Şefi eklendi - Son Dakika

İsrail'den BAE'ye "tarihin ilk ziyaretleri" halkasına İsrail Polis Şefi eklendi

06.02.2022 22:28
İsrail'den BAE'ye "tarihin ilk ziyaretleri" halkasına İsrail Polis Şefi eklendi

İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) "ülke tarihindeki ilk ziyaret" serisi İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai ile devam ederken, Tel Aviv'in BAE'deki büyükelçiliğine daimi bir polis temsilcisi atamayı planladığı bildirildi.

İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) "ülke tarihindeki ilk ziyaret" serisi İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai ile devam ederken, Tel Aviv'in BAE'deki büyükelçiliğine daimi bir polis temsilcisi atamayı planladığı bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ile ilişkilerini geliştiren BAE, Tel Aviv'den Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı gibi üst düzey isimlerin ardından İsrail Polis Şefi Şabtai'yi konuk etti.

Şabtai'nin, programına göre ev sahibi içişleri bakanlığı üst düzey yetkilileri, Abu Dabi ve Dubai polis şefleriyle buluşacağı, ziyaret sonunda İsrail polisinin Abu Dabi'deki Büyükelçilikte daimi bir temsilci atamasının planlandığı aktarıldı.

Şabtai'nin Iraklı Yahudi göçmen bir aileden geldiği ve İsrail Polis Şefi unvanı olmadan önce İsrail polisinin Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki bölgelerde görev yapan polis gücünün komutanı olarak görev yaptığına yer verildi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 13 Aralık 2021'de Abu Dabi'ye ilk kez resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la bir araya gelmişti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv, İsrail, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den BAE'ye 'tarihin ilk ziyaretleri' halkasına İsrail Polis Şefi eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den BAE'ye "tarihin ilk ziyaretleri" halkasına İsrail Polis Şefi eklendi - Son Dakika
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