İsrail'den, Batı Şeria'da arazi tescil işlemlerini kolaylaştıran karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'den, Batı Şeria'da arazi tescil işlemlerini kolaylaştıran karar - Son Dakika

İsrail'den, Batı Şeria'da arazi tescil işlemlerini kolaylaştıran karar

6 saat önce

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde arazi tescil işlemlerinin İsrail Sivil İdaresinden Adalet Bakanlığına transfer edilmesi talimatını verdi.

İsrail'den, Batı Şeria'da arazi tescil işlemlerini kolaylaştıran karar, System.String[]

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde arazi tescil işlemlerinin İsrail Sivil İdaresinden Adalet Bakanlığına transfer edilmesi talimatını verdi.

İsrail Hayom gazetesinin haberine göre Bennett, Batı Şeria'daki arazi tescil işlemlerinden sorumlu İsrail Sivil İdaresinin bu yetkiyi Adalet Bakanlığına devretmesi yönünde karar aldı.

Haberde, Bennett'in söz konusu adımının, Batı Şeria'daki C bölgesinde İsrail hakimiyetini pekiştirme amacına hizmet ettiği ifade edildi.


Bennett'in ayrıca, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerindeki mevcut işleyişin değiştirilerek Yeşil Hat'taki işleyişe benzer olmasını sağlayacak hukuki mekanizmanın araştırılması talimatı verdi.

Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimciler, arazi tescil işlemlerini İsrail Sivil İdaresinde yapıyor. Bu bürokratik işlemler bazen bir kaç yıl sürebiliyordu. Bennet'in talimatıyla İsrail Genelkurmay Başkanlığı ve askeri bir kurum olan Sivil İdarenin çalışmalarında büyük değişiklik olacak ve Yahudi yerleşimciler, arazi tescil işlemlerini Adalet Bakanlığına bağlı Tapu Dairesinde yapacak.

Filistin'den karara tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Bennett'in verdiği talimatın doğuracağı sonuçlara ilişkin uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bennett'in kararının, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı bir büyüklenme, uluslararası kararların kasıtlı olarak çiğnenmesi ve küresel sistemin hafife alınması anlamına geldiği kaydedildi.

"Bu karar, Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kurumların güvenilirliğinin ve uluslararası kararları uygulama gücünün test edilmesi anlamına geliyor." ifadesine yer verilen açıklamada, UCM'nin, Bennett'in ismini de Filistinlilere karşı suç işleyen İsrailli yetkililer listesine dahil etmesi gerektiği vurgulandı.

"Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı yönünde atılmış bir adım"

Ürdün'de yaşayan Filistinli gazeteci Davud Kuttab konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bennett'in bu adımının, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı yönünde atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.


Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurmuştu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etmişti.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık
Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Vergi ve harçlar yeniden belirlendi Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
02:08 TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
01:57 Hastalarına öncelik verilmesini isteyen iki kişi, doktorun odasını dağıttı - Son Dakika
01:47 Niğde'de 'sahte içki' operasyonu - Son Dakika
01:40 Kar yağışı Erzurum'u beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 02:25:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'den, Batı Şeria'da arazi tescil işlemlerini kolaylaştıran karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]