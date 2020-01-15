İsrail'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı ilanına onay - Son Dakika
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İsrail'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı ilanına onay

6 saat önce

İsrail, Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanının ilan edilmesine onay verdiğini duyurdu.

İsrail'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı ilanına onay, System.String[]

İsrail, Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanının ilan edilmesine onay verdiğini duyurdu.

Jeruselam Post'un haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanı ilan edilmesini onayladı.

Yahudi yerleşimciler için ilan edilen 7 doğa yaşam alanı, Batı Şeria'da, idari yönetim ve güvenliği İsrail'e bırakılan C sınıfı bölgelerde yer alıyor.

Haberde, İsrail Savunma Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail yönetimi arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana ilk kez böyle bir karar verdiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, "Bugün C bölgesinde, Yahudi yerleşim yerlerini geliştirerek, İsrail topraklarını önemli ölçüde güçlendiriyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan İsrail, 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da Filistinlilerin doğa koruma alanı ilan etmesini engelliyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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