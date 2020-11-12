İsrail'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yeni yol projesi - EL - Son Dakika

İsrail'den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yeni yol projesi - EL

İş makinalarının yol açma çalışması detayları KUDÜS (AA) – İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti ve çevresinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs'e bağlamak için yeni yol açma projesine başladı.

İş makinalarının yol açma çalışması detayları KUDÜS (AA) – İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti ve çevresinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs'e bağlamak için yeni yol açma projesine başladı. Yerel Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi üyesi Yusuf Ebu Mariya AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e bağlı yol yapım ekiplerinin Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs'e bağlamak için çalışmalara başladığını belirtti. Ebu Mariya, El-Halil'in Beyt Ummer ile Halhul beldeleri bölgesinde başlayan yol yapım çalışmaları kapsamında, Filistinlilere ait 1170 dönüm araziye el konulduğunu ifade etti. Projenin El-Halil ile Beytullahim'deki Yahudi yerleşim birimlerine uzanan bir raylı sistemi de içerdiğine dikkati çeken Ebu Mariya, bu projenin İsrail'in El-Halil kentini ilhak etmesini kolaylaştıracağına vurgu yaptı. İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now hareketine göre, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetleri, ABD Başkanı Donald Trump döneminde arttı.

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