Son Dakika Haberleri: İsrail'den Batı'ya Lübnan yardımları için Hizbullah şartı
Son Dakika Güncel İsrail'den Batı'ya Lübnan yardımları için Hizbullah şartı

İsrail'den Batı'ya Lübnan yardımları için Hizbullah şartı

1 saat önce

İsrail hükümetinin, ABD ve diğer Batılı ülkelerden, Lübnan'a yapacakları askeri yardımları, bu ülkede Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen gizli füze fabrikasının kapatılması şartına bağlamaları talebinde bulunduğu iddia edildi.

İsrail'den Batı'ya Lübnan yardımları için Hizbullah şartı, System.String[]

İsrail hükümetinin, ABD ve diğer Batılı ülkelerden, Lübnan'a yapacakları askeri yardımları, bu ülkede Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen gizli füze fabrikasının kapatılması şartına bağlamaları talebinde bulunduğu iddia edildi.

Amerikan Axios haber sitesine konuşan İsrailli yetkililer, İsrail Dışişleri Bakanlığının, başta ABD olmak üzere birçok ülkedeki büyükelçisi aracılığıyla Lübnan'a yapılan yardımların Hizbullah'ın gizli füze fabrikasını kapatma şartına bağlama talebini, geçen haftalarda ilgili makamlara iletmesini istediğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'da gizli şekilde işletilen, Hizbullah'ın kontrolünde olduğu iddia edilen füze fabrikasının, İsrail için büyük kaygı unsuru olduğunu belirten yetkililer, Lübnan'ın söz konusu fabrikayı kapatmadığı sürece Batılı ülkelerden bu ülkeye askeri yardımları askıya almasını talep ettiklerini belirtti.

ABD'nin Lübnan'a yaptığı yardımların çoğu orduya gidiyor.

ABD, geçen yıl Lübnan'a yaptığı yardımlardan 100 milyon doların üzerinde bir miktarı Lübnan ordusuna destek olarak vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, nisanda Beyrut'u ziyareti sırasında Lübnan hükümetini, İran ve Hizbullah'ın bu ülkede gizli bir füze fabrikası inşa ettiği konusunda uyardığı medyaya yansımıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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