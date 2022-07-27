İsrail'den Rusya'ya "Yahudi Ajansı krizi" sonrası ilk kez bir heyet gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'den Rusya'ya "Yahudi Ajansı krizi" sonrası ilk kez bir heyet gidiyor

27.07.2022 19:57
İsrail'den Rusya'ya "Yahudi Ajansı krizi" sonrası ilk kez bir heyet gidiyor

İsrail'den bir heyet, Moskova ile Tel Aviv arasındaki "Yahudi Ajansı krizi" sonrası ilk kez resmi ziyaret için Rusya'ya gidiyor.

İsrail'den bir heyet, Moskova ile Tel Aviv arasındaki "Yahudi Ajansı krizi" sonrası ilk kez resmi ziyaret için Rusya'ya gidiyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu akşam gerçekleşecek ziyarete ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrailli ekibin, Başbakan Yair Lapid'in talimatıyla Moskova'da Rus makamlarıyla görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Bu akşam yapılacak ziyaretin Rus yönetimiyle iş birliği içerisinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

İsrail ile Rusya arasında "Yahudi Ajansı gerginliği"

Rus Adalet Bakanlığı, geçen hafta İsrail'in kuruluşunda da önemli rol oynayan İsrail Yahudi Ajansı'nın (JAFI) Rusya temsilciliğinin tasfiyesi talebinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin, Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise Moskova'nın, JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

Haaretz gazetesi 25 Temmuz'daki haberinde konuyu görüşmek üzere Rusya'ya gitmek isteyen İsrailli bir hukuk heyetine Moskova makamlarından onay gelmediğini bildirmişti.

Rusya'da JAFI temsilciliğinin kapatılmasına ilişkin ön duruşma yarın gerçekleştirilecek.

Yahudi Ajansı 1929'da kuruldu

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929 yılında kuruldu.

Söz konusu Ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.

YORUMLAR
500
İsrail'den Moskova'ya 'Yahudi cemaati ilişkilerin merkezinde' yanıtı İsrail'den Moskova'ya 'Yahudi cemaati ilişkilerin merkezinde' yanıtı İsrail, Rusya ile ilişkilerinin Yahudi Ajansı nedeniyle bozulmasından endişe ediyor İsrail, Rusya ile ilişkilerinin Yahudi Ajansı nedeniyle bozulmasından endişe ediyor
Kaynak: AA

Moskova, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Rusya'ya 'Yahudi Ajansı krizi' sonrası ilk kez bir heyet gidiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:50 Jorge Jesus ilk maçtaki kadroyu bozmadı! İşte kritik Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri
18:22 Motosikletle tek teker üzerinde yol alan sürücü hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:43 Erdoğan'ın da tepki gösterdiği eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'a 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi!
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 19:57:57. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Rusya'ya "Yahudi Ajansı krizi" sonrası ilk kez bir heyet gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement