İsrail'den Çin'deki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı - Son Dakika
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İsrail'den Çin'deki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı

7 saat önce

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Çin'de yaşayan vatandaşlarına yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'den Çin'deki vatandaşlarına

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Çin'de yaşayan vatandaşlarına yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Sağlık Bakanlığının Çin'den gelecek uçuşları yasakladığı hatırlatılarak, vatandaşlarına başka ülke üzerinden İsrail'e dönebilecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün küresel acil durum ilan ettiğine vurgu yapılarak, "İsrail vatandaşlarına salgın azalıncaya veya bir sonraki duyuruya kadar Çin'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye ediliyor." ifadesine yer verildi.

İsrail hava yolları El Al'ın da çalışanlarının salgın nedeniyle Çin'e gitmeyi reddetmesi üzerine Pekin'e düzenlediği seferleri dün 25 Mart'a kadar askıya aldığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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