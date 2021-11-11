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İsrail'den Covid-19 tatbikatı - Son Dakika

İsrail'den Covid-19 tatbikatı

11.11.2021 18:19
İsrail'den Covid-19 tatbikatı

İsrail'de Covid-19'un ölümcül yeni bir mutasyonunun patlak vermesine karşı "Omega" adında tatbikat düzenlendi.

İsrail'de Covid-19'un ölümcül yeni bir mutasyonunun patlak vermesine karşı "Omega" adında tatbikat düzenlendi.

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett ve üst düzey yetkililerin katılımı ile Covid-19'un ölümcül yeni bir mutasyonunun patlak vermesine karşı "Omega" adında tatbikat düzenlendi. Gün boyu süren tatbikat kapsamında Bennet ve üst düzey yetkililer, Kudüs tepelerinde yer alan ve nükleer patlamaya dayanıklı Ulusal Yönetim Merkezi'nde tatbikatı koordine etti. Yetkililer, tatbikat kapsamında hareket kısıtlaması, karantina, eğitim, hava yolculuğu gibi çeşitli senaryoları koordine etti.

Söz konusu Covid-19 tatbikatının dünyada ilk kez ülke çapında İsrail'de yapıldığı ifade edilerek, tatbikat ile İsrail'in "herhangi bir senaryoya" karşı hazır olmasını sağlamanın amaçlandığı aktarıldı. Tatbikatın isminin ise Covid-19'un henüz keşfedilmemiş bir sonraki mutasyonundan geldiği belirtildi.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güvende ve korunuyor. Bunu sürdürmek, normal yaşamın sürekliliğini korumak için durumu yakından izlemeye ve her türlü senaryoya hazırlanmaya devam etmeliyiz" ifade edilerek, tatbikattan elde edilen bulguların yabancı ortaklarla paylaşılacağı açıklandı.

İsrail'de salgının başından bu yana 1 milyon 336 bin 27 vaka tespit edilirken, 8 bin 136 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - TEL AVİV

Koronavirüs, Tatbikat, İsrail, Omega, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'den Covid-19 tatbikatı - Son Dakika


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