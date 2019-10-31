İsrail'den dana ithalatını durduran Filistin'e baskı iddiaları

Ekonomik bağımsızlık planları kapsamında İsrail'den dana ithalatını durduran Filistin'e geri adım atması için Tel Aviv yönetimi tarafından baskı yapıldığı öne sürüldü.

Filistin hükümeti, bir ay kadar önce İsrail'den dana ithal edilmesini durdurma kararı aldı. Hükümet, bunun birçok sektörde ekonomik ve ticari olarak İsrail'den ayrılma planlarının bir parçası olduğunu belirtti.

İsrail basınında bu hafta yer alan haberlere göre, Filistin yönetiminin kararı Tel Aviv'i rahatsız etti.

İsrail'in Filistin tarafına tüccarlarının olumsuz etkileneceği bu karardan vazgeçmesi için baskı yaptığı iddia edilen haberlerde, bu kapsamda İsrail'in Filistin zeytinyağının yurt dışına ihraç edilmesini engellemesinin beklendiği aktarıldı.

Bunun üzerine Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in zeytin ihracatı yapmalarını engellemesi halinde uluslararası tahkime başvuracaklarını belirtti.

Bu tehditleri Filistin'in İsrail'den ekonomik olarak ayrılmasını engelleme çabası olarak değerlendiren Maliki, "Asla vazgeçmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz." dedi.

Filistin'in 4 yönlü bağımsız ekonomi planı

Filistin'in ekonomik anlamda İsrail'den ayrılmak için "yerli üreticiyi güçlendirme, doğrudan ithalat, İsrail ürünlerini boykot, sağlık gibi hizmetlerin yerelleştirilmesi" olmak üzere 4 yönlü bir planı bulunuyor.

Filistin piyasasında yıllık ortalama 120 bin dana eti tüketiliyor. Bu hayvanların çoğu İsrailli tüccarlar tarafından başka ülkelerden ithal edilirken, yüzde 10'u İsrail çiftliklerinden geliyor.

Filistin hükümeti, söz konusu kararıyla doğrudan kaynak ülkelerden ithalat yapmak istiyor.

Filistin'den çelişkili açıklamalar

İsrail'in yeniden dana ithalatına izin verilmesi için Ramallah yönetimine baskı uyguladığı iddialarıyla ilgili Filistin tarafından çelişkili açıklamalar geliyor.

Filistin hükümetinden bir yetkili, geçen hafta gazetecilerle yapılan kapalı toplantıda, ithalatı durdurma kararlarından vazgeçmeleri için İsrail'in kamyon sahiplerine hayvanları İsrail limanından Batı Şeria'ya taşımamaları talimatı verdiği belirtti.

Filistin Tarım Bakanı Riyad Attari ise pazar günü El-Hayat Cedid gazetesine verdiği demeçte, İsrail pazarından dana ithalini durdurma kararıyla ilgili baskıya maruz kaldıkları iddialarını yalanladı.

Böyle bir baskının söz konusu olmadığını, hatta İsrail ile yurt dışından 10 bin 700 dana ithali için anlaştıklarını söyleyen Attari, bin 680 dananın birkaç gün içinde, geri kalanın da gelecek ayın ortasına kadar geleceğini aktardı.

Filistin pazarında kısmi tekel oluşacağı endişelerinin de yersiz olduğunu dile getiren Attari, yurt dışından dana ithal etmek isteyen 15 tüccara ruhsat verildiğini, tüm tüccarlar için bu imkanın bulunduğunu ifade etti

İsrail'den dana ithalatı yapan Filistinli tüccarlar da "tekel" endişesiyle hükümetin kararına karşı çıkıyor. Tüccarlar, bu kararın birkaç ithalatçının elini güçlendireceğini ancak doğrudan yurt dışından ithalat yapamayacak olan küçük tüccarları olumsuz etkileyeceğini savunuyor.