İsrail'den doğal gaz ithalatı Ürdün'de protesto edildi - Son Dakika
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İsrail'den doğal gaz ithalatı Ürdün'de protesto edildi

6 saat önce

Ürdünlüler, İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz akışının başlamasını protesto etti.

İsrail'den doğal gaz ithalatı Ürdün'de protesto edildi, System.String[]

Ürdünlüler, İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz akışının başlamasını protesto etti.

Ürdün'deki farklı grupların çağrısıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler, El-Hüseyni Camisi önünden En-Nahıl Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, El-Islah Koalisyonu Başkanı Abdullah Akayile, Milletvekili Suud Ebu Mahfuz, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) eski yöneticilerinden Salim el-Felahat'ın yanı sıra çok sayıda Ürdünlü katıldı.

Eylemciler, İsrail-Ürdün arasındaki doğal gaz anlaşmasını eleştiren pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Akayile, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Rezzaz başkanlığındaki hükümetten güvenoyunun çekilmesi yönünde meclise sunulan önergeye işaret ederek, söz konusu önergenin halen mecliste olduğunu, İsrail ile yapılan doğal gaz anlaşmasının feshedilmemesi halinde önergenin aktif hale getirileceğini söyledi.

Söz konusu anlaşmanın, Ürdün halkına "İsrail'le normalleşmeyi dayattığını" savunan Akayile, bu anlaşmayı kabul etmediklerini vurguladı.

Ürdün-İsrail doğal gaz anlaşması

Ürdün hükümeti, Eylül 2016'da 15 yıl süreyle İsrail'den 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı. Söz konusu anlaşma halk ve parlamento nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.

Anlaşma, ülkede protestolara neden olurken, Ürdün yönetimi 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı. Bu çerçevede İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 1 Ocak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca ülkesinin Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan üzerinden Ürdün'e gaz akışının başladığını duyurmuştu.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahaları Leviathan ve Tamar'da, yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Akdeniz, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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