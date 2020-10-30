İsrail'den Ege Denizi'ndeki deprem dolayısıyla Türkiye'ye yardım teklifi - Son Dakika

İsrail, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye arama kurtarma ekibi göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın İsrail ordusuna bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermek için hazırlıklara başlanılması talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ihtiyaç duyulması halinde yaralıların tedavisi için deprem bölgesine bir sahra hastanesi kurmaya da hazır olduğu ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Tel Aviv'in yardım önerisinin Türk yetkililere iletildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan Türkçe mesaj

Öte yandan İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Tel Aviv'in yardım önerisi Türkçe dayanışma mesajıyla aktarıldı.

Paylaşımda, "Bu zor zamanlarda, yardım için güçlü bir el uzatacağız." ifadesi kullanıldı.