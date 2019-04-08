İsrail'den Eski Fransız Konsolosluğu Çalışanına Hapis Cezası

İsrail mahkemesi silah kaçakçılığı yapan eski Fransız konsolosluğu çalışanını 7 yıl hapse mahkum etti.

İsrail mahkemesi silah kaçakçılığı yapan eski Fransız konsolosluğu çalışanını 7 yıl hapse mahkum etti.



İsrail mahkemesi, Gazze Şeridi'nden silah kaçakçılığı yapan eski Fransız konsolosluğu çalışanı Romain Franck'a yapılan anlaşma sonrasında 7 yıl hapis cezası verdi. Konsolosluğun şoförü olarak çalışan Romain Franck, diplomatlar için azaltılmış güvenlik kontrollerinden istifade ederek, Gazze Şeridi'nden İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'ya 70 tabanca ve iki otomatik tüfek kaçırmakla suçlanıyordu. Şubat 2018'de tutuklanan Franck'ın duruşması, ertesi ay güney İsrail'deki Beerşeba kentinde bölge mahkemesinde başlamıştı.



Franck'ın avukatı Kenneth Mann, cezasını Fransa'da yerine getirmesini talep etmek istediğini söyledi. Mann, 24 yaşındaki Franck'in pişmanlık duyduğunu ve Filistinli militanlarla dayanışma amacında olmadığını, parayla motive edildiğinden hakimin aksi takdirde verilenden daha hafif bir ceza vermeye istekli olduğunu söyledi.



Franck'ın cezası okunurken herhangi bir tepki göstermediği bildirildi. Mann,"Bu elbette tüm aile için çok zor bir şey, ama bunun kanunlar nezdinde gerçekleştiğini anlıyor ve oğullarının mümkün olan en kısa sürede Fransa'ya geri gönderilmesini umuyorlar" dedi.



İsrailli yetkililer, Franck'ın konsolosluğun bilgisi olmadan tek başına hareket ettiğini ve Fransa ile diplomatik ilişkilerin etkilenmediğini söyledi.



İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'ten yapılan açıklamada, Franck'ın çok sayıda Filistinliyi kapsayan bir şebeke için kaçırdığı silahlar için yaklaşık 5 bin 500 ödendiğini söyledi.



Franck'a ayrıca 8 bin dolar para cezası verildi. - TEL AVİV

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