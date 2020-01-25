İsrail'den eski Kudüs müftüsüne 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'den eski Kudüs müftüsüne 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı - Son Dakika

İsrail'den eski Kudüs müftüsüne 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı

6 saat önce

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e 4 ay giriş yasağı getirdi.

İsrail'den eski Kudüs müftüsüne 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı, System.String[]

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e 4 ay giriş yasağı getirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, gece yarısından sonra eski Kudüs- Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evini basarak 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı verildiğini gösteren yazıyı iletti.

İsrail güçleri ayrıca Şeyh Sabri'yi yarın yerel saatle 10.00'da ifadeye çağırdı.

İsrail güçleri, pazar günü Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evine baskın düzenlemiş ve ifade çağrısını içeren tebligatı teslim etmişti.

Aynı gün İsrail polisine ait Doğu Kudüs'teki bir merkezde ifade veren Şeyh Sabri'ye "cuma hutbesinde provokasyon" yaptığı iddiasıyla bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verilmişti.

Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti.

Şeyh Sabri, dün cuma namazı öncesi İsrail polisinin koyduğu bir haftalık giriş yasağını delerek, Filistinlilerin omuzları üstünde Mescid-i Aksa'ya girmişti.

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:27:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'den eski Kudüs müftüsüne 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]