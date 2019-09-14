İsrail'den evlere gece baskını
53 dakika önce
İsrail güçleri, Filistin'in Ramahllah kentinde bir çok eve gece baskını düzenledi.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:34 Kaynak: DHA
güçleri, Filistin
'in Ramahllah kentinde bir çok eve gece baskını düzenledi. Bir ev sahibinin kaydettiği görüntülerde, eli silahlı 3 askerin bir evde arama yaptığı görüldü.
Filistin yerel kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail kuvvetleri dün gece Filistin'de birçok eve baskın düzenledi. Bethlehem'de girdikleri evde bir genci gözaltına alan İsrail güçleri, daha sonra eski milletvekili Hatem Qafisheh Hebron'un evine zorla girerek Hebron'u gözaltına aldı. İsrail güçlerinin, evlerine girilmesine direnen Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı bomba kullandığı bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
-İsrail askerlerinin bir Filistinlinin evine girmesi
-Bir askerin mutfakta arama yapması
-Askerlerin evden çıkması
İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek Halsema: kadın ve eşcinsellere karşı vaaz veren cami kapatılır Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Operasyonlar her an başlayabilir 12 yaşındaki Hakan, ineğin telef olma nedenini araştırırken canından oldu