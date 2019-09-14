İsrail'den evlere gece baskını

Filistin, (DHA) ? İsrail güçleri, Filistin'in Ramahllah kentinde bir çok eve gece baskını düzenledi. Bir ev sahibinin kaydettiği görüntülerde, eli silahlı 3 askerin bir evde arama yaptığı görüldü.

Filistin yerel kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail kuvvetleri dün gece Filistin'de birçok eve baskın düzenledi. Bethlehem'de girdikleri evde bir genci gözaltına alan İsrail güçleri, daha sonra eski milletvekili Hatem Qafisheh Hebron'un evine zorla girerek Hebron'u gözaltına aldı. İsrail güçlerinin, evlerine girilmesine direnen Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı bomba kullandığı bildirildi.