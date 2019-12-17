İsrail'den Filistinli aktivist hakkında 4 ay idari tutukluluk kararı - Son Dakika
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İsrail'den Filistinli aktivist hakkında 4 ay idari tutukluluk kararı

6 saat önce

İsrail, Filistinli aktivist Büşra et-Tavil'in 4 ay idari tutukluluğuna karar verdi.

İsrail'den Filistinli aktivist hakkında 4 ay idari tutukluluk kararı, System.String[]

İsrail, Filistinli aktivist Büşra et-Tavil'in 4 ay idari tutukluluğuna karar verdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunma konusunda çalışmalar yürüten Filistinli aktivist Tavil hakkında İsrail ordusunun 4 ay idari tutukluluk cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada 26 yaşındaki Tavil'in şu anda ülkenin kuzeyindeki Heşarun Hapishanesi'nde tutulduğu aktarıldı.

Filistinli kadın aktivist hakkındaki hapis cezası kararının İsrail ordusu tarafından alındığı, konuyla ilgili herhangi bir mahkeme kararının bulunmadığı vurgulandı.

İsrail askerleri, Tavil'i 11 Aralık Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evinde gözaltına almıştı. Tavil, İsrail makamları tarafından daha önce birçok kez tutuklanmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ile 6 ay alıkoyabiliyor.


Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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