İsrail'den Filistinli kadın yazara 13 ay hapis cezası

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Annesine sarkıntılık yapan taksiciyi demir sopayla böyle dövdü

Uğur Dündar'dan canlı yayın açıklaması: Bu ortamda gazetecilik yapılmaz

İsrail'de iki banka soyan hırsızın soygunda kullandığı el bombası avokado çıktı

Fatih Altaylı'dan havalimanındaki rezaletle ilgili çarpıcı yorum: Görüntü komik, ayıp bir şey yok