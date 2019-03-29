Son Dakika Haberleri: İsrail'den Filistinli Tutuklulara Cuma Namazı Yasağı

İsrail'den Filistinli Tutuklulara Cuma Namazı Yasağı

1 saat önce

İsrail yönetimi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların cuma namazı kılmasını yasakladı.

İsrail'den Filistinli Tutuklulara Cuma Namazı Yasağı, System.String[]
İsrail yönetimi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların cuma namazı kılmasını yasakladı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hapishaneler İdaresi, tüm hapishanelerindeki tutuklulara, cuma namazının yasaklandığını iletti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasağın süresine ilişkin daha fazla bilgiye yer verilmedi.

İsrail güçlerinin ocak ayında bazı cezaevi koğuşlarında çok sayıda Filistinli tutuklunun yaralanmasına neden olan baskınlar düzenlemesinden bu yana tüm İsrail hapishanelerinde gerginlik hakim.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:55 Kaynak: AA

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