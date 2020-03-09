İsrail'den Filistinli ve İsrailli sürücüleri ayıracak yol projesine onay - Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan ve "E1" olarak bilinen bölgede Filistinli ve İsrailli sürücüleri birbirinden ayıracak yol projesine onay verdi.

Bennett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maale Adumim ve Kudüs'ü birbirine bağlayacak (egemenlik yolu) projeye onay verdim. Bu demek oluyor ki Filistinliler, Anata ve Ez-Zaim arasında çevredeki Yahudi yerleşim birimlerine uğramadan bölgede hareket edebilecekler ve İsrail de E1 bölgesinde inşa faaliyetlerine devam edebilecek." ifadelerini kullandı.

Söz konusu proje hayata geçerse işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayacak yeni bir yol inşa edilecek ve Filistin plakalı araçların E1 bölgesinde bu yolu kullanmaları zorunlu hale gelecek.

Yasa dışı Maale Adumim yerleşim birimde ikamet eden Yahudi yerleşimciler ise kendileri için ayrılan özel yoldan Doğu Kudüs'e ulaşacak ve bu yola Filistin plakalı araçların girişine izin verilmeyecek.

Ayrıca, İsrail'in bu yol projesinin ardından E1'e daha fazla yasa dışı konut inşa etmeyi amaçladığı biliniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda "E1" bölgesinde 3 bin 500 yeni konut inşa edeceklerini duyurmuştu.

İsrail'in E1 projesi

Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer başta olmak üzere Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel bedevi toplulukları, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

"E1" bölgesi, yaklaşık 50 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimini de içine alıyor.