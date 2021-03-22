İsrail'den Filistinlilere UCM ile iş birliği yapmaları halinde ekonomi tehdidi - Son Dakika

İsrail'den Filistinlilere UCM ile iş birliği yapmaları halinde ekonomi tehdidi

22.03.2021 15:39
İsrail'den Filistinlilere UCM ile iş birliği yapmaları halinde ekonomi tehdidi, System.String[]

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma başlatmasının ardından Filistin yönetimine daha fazla baskı uygulamaya başladı.

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma başlatmasının ardından Filistin yönetimine daha fazla baskı uygulamaya başladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'ndan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Filistin tarafıyla ekonomik iş birliği kurmak için, İsrail'in savaş suçları işlediği iddialarına ilişkin UCM tarafından yürütülen soruşturmada Filistinlilerin iş birliği yapmamasını şart koşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in, Filistinli üst düzey yetkililere verilen ve İsrail'e girişte hareket serbestisi tanıyan VIP kartlarının alınmasını düşündüğü kaydedildi.

İsrail güçleri dün, Yunanistan ve Hollanda'yı kapsayan Avrupa turundan dönen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve beraberindeki heyeti, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda (İsrail kontrolünde) durdurmuş, yarım saat sorguya çekmiş, ardından VIP kartına el koymuştu.

İsrail daha önce de Filistinli bakan ve yetkililerin VIP kartına el koymuştu.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemesiyle ilgili resmi soruşturmanın başladığını duyurmuştu.

UCM 18 Mart'ta, soruşturma kararına itiraz etmesi için İsrail'e 30 gün süre vermişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Filistinlilere UCM ile iş birliği yapmaları halinde ekonomi tehdidi - Son Dakika


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