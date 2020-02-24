İsrail'den Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı

15 dakika önce

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı.

İsrail'den Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı, System.String[]

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan 4 kişinin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad'a bağlı hedeflere saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 21 roket atıldığı, bunlardan 13'ünün hava savunma sistemiyle düşürüldüğü belirtilmişti.

Öte yandan İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

Açıklamada, roketlerin, İsrail askerlerinin, Gazze'nin güney sınırındaki çitlerin yakınında 1 Kudüs Seriyyeleri mensubunu öldürmesi, 3'ünü de yaralamasının akabinde atıldığı kaydedildi.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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