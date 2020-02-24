İsrail'den Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı düzenlendi, dört kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı düzenlendi, dört kişi yaralandı

6 saat önce

İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad'a bağlı hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail'den Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı düzenlendi, dört kişi yaralandı, System.String[]

İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında dört kişi yaralandı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan kişilerin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

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İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:57 
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