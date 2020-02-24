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İsrail'den Gazze'de farklı noktalara hava saldırısı düzenlendi, dört kişi yaralandı
6 saat önce
İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad'a bağlı hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İsrail uçaklarının, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında dört kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan kişilerin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:57
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