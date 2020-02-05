İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı

52 dakika önce

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.

İsrail'den Gazze'nin güneyine hava saldırısı, System.String[]

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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