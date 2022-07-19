İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı

19.07.2022 17:51
İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurduğu bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı vurduğu bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden açılan ateşe karşılık savaş uçaklarının Hamas'a ait bir noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Adraee, açıklamasında can kaybı veya yaralanmaya ilişkin ise bilgi vermedi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden sabah saatlerinde İsrail tarafına ateş açıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada, Filistinlilerin açtığı ateşte kurşunların sınır bölgesine yakın bir sanayi binasına isabet ettiği bildirilmişti.

Filistinli gruplardan konuyla ilgili şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

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Gazze'deki Hava Saldırısının Ardından Gazze'deki Hava Saldırısının Ardından
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı - Son Dakika

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