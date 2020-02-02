İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

6 saat önce

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hamas'a ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesinde bir tarım arazisi de hedef alındı. Yerel kaynaklar, saldırıda can kaybı veya yaralanan olmadığını aktardı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hamas'a ait hedefleri vurduğu, hava saldırısının dün Gazze'den İsrail tarafına atılan bir füze ile yanıcı balonlar nedeniyle düzenlendiği bildirildi.

(İHA)

İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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