İsrail'den Gazze şeridine 2 ayrı hava saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze şeridine 2 ayrı hava saldırısı

6 saat önce

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve Gazze'nin batısındaki El Şati kampı olmak üzere iki ayrı noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı belirtilirken, bombardımana tutulan bölgelere yakın evlerde hasar meydana geldiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu dün akşam, Gazze'den İsrail'in güneyine 2 havan topu mermisi atıldığını, olay sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanın olmadığını bildirmişti.

(İHA)

İsrail'den Gazze şeridine 2 ayrı hava saldırısı

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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