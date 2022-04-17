İsrail'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi

17.04.2022 23:54
İsrail'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gelebilecek füze saldırılarına karşı sınıra yakın bölgedeki savunma sistemini artırdığı bildirildi.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gelebilecek füze saldırılarına karşı sınıra yakın bölgedeki savunma sistemini artırdığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, Gazze sınırına daha fazla konuşlandırılacak hava savunma sistemlerinin Demir Kubbe bataryalarının parçası olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyon yükselirken, savunma sistemlerinin Gazze Şeridi'nden 100 kilometre uzak bir mesafeye yerleştirildiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırıları ve bölgedeki gerilime ilişkin Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da son günlerde yaşanan olayların yansımalarından İsrail sorumlu tutulmuştu.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir ve ibadet edenlere yönelik saldırıdan işgalciler sorumludur." ifadeleri kullanılmıştı.

Sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçleri sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa'nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 545 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla cuma ve cumartesi günleri hariç sabah ve akşam saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

YORUMLAR
500
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Kırşehir'de protesto edildi İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Kırşehir'de protesto edildi TÜGVA İzmir Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki TÜGVA İzmir Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Mescit, İsrail, Gazze, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi - Son Dakika


Son Dakika
23:49 Kahreden olay! Maç esnasında yere yığılan kaleci yaşamını yitirdi
23:47 Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için çok konuşulacak sözler: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor
23:42 Bülent Arınç'tan AK Partilileri sinirlendirecek sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?
23:10 İftar çadırı önünde saç saça baş başa kavga ettiler! O anlar saniye saniye kamerada
23:08 TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
23:07 Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti
22:26 Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti
21:58 Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!
21:43 Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 00:02:58. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement