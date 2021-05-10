İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - Son Dakika

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

10.05.2021 22:06
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, System.String[]

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. Olaylarda onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın roket saldırılarına misilleme olarak İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuğun öldüğünü duyurdu. İsrail güçleri, roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığınak da başlattı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirildi. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü açıkladı.

SINIRDA ÇEVRESİNDE OHAL KARARI

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze Şeridi çevresindeki 50 millik alanda olağanüstü hal ilan etti. Ayrıca ordunun söz konusu parametrede siviller için ek talimatlar ve kısıtlamalar getireceği belirtildi.

BEYAZ SARAY: ENDİŞELİYİZ

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğu Kudüs'ten "İsrail" olarak bahseden Psaki, "İsrail'de devam eden şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Son günlerde gördüğümüz şiddetli çatışmalar dahil, bölgedeki durumdan endişeliyiz." İfadelerini kullandı.

ABD'Lİ KONGRE ÜYESİ: NETANYAHU'NUN IRKÇI AJANDASI DEVAM EDİYOR

ABD'de Filistin asıllı Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Washington DC merkezli Orta Doğu Enstitüsünün, İsrail'in 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin yıl dönümü öncesinde düzenlediği panelde konuştu. Büyük Felaket anlamına gelen Filistin Nekbesinin tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tlaib, 1948'de 750 binden fazla Filistinlinin evlerinden ve topraklarından edildiğini ifade etti. Tlaib, "Konuştuğumuz şu anda bile Filistin Nekbesi devam ediyor. Filistinlilerin Kudüs'te evlerinden edildiğine şahit olduğumuz şu anda mevcut İsrail lideri Netanyahu'nun ırkçı ve şiddet yanlısı ajandası devam ediyor." diye konuştu.


- İsrail
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Gazze, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın 4 saat tutulduğu odada altına işedi Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü
Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı         
22:48
Burak Yılmaz'ın Lyon'a frikiği Nisan ayının en güzel golü seçildi Burak Yılmaz'ın Lyon'a frikiği Nisan ayının en güzel golü seçildi         
22:19
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz         
21:35
Son Dakika: Meclis'te grubu bulunan 5 partiden İsrail'e ortak kınama Son Dakika: Meclis'te grubu bulunan 5 partiden İsrail'e ortak kınama         
21:13
Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi         
20:23
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü         
19:30
Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor         
18:49
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 23:09:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement