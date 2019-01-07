Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

1 saat önce

İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas noktalarına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas noktalarına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Hamas'ın Aşkelon'a yönelik roket saldırısına yanıt olarak karşı hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hamas kampını vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Hamas tarafından atılan roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini ve her iki tarafta da yaralanan olmadığını bildirdi. - TEL AVİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

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