İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
56 dakika önce
- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısıGAZZE - İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi vurduğu bildirildi.
- İsrail
'den Gazze
'ye hava saldırısı
GAZZE - İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi
'nde Hamas
'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi vurduğu bildirildi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi 4 füzeyle vurduğu bildirildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bölgede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
İsrail güçlerinin dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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