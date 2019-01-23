Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

1 saat önce

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi vurduğu bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi vurduğu bildirildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi 4 füzeyle vurduğu bildirildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bölgede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İsrail güçlerinin dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc Kampı'na düzenlediği topçu saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

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