Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

1 saat önce

İsrail hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Gazze'nin doğu sınırına saldırı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı, System.String[]
İsrail hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Gazze'nin doğu sınırına saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçağından, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilerin bulunduğu yerin yakınına 2 füze atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu saldırının, Gazze sınırına yakın yerleşim yerlerine gönderilen yanan balonlara karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.

İsrail basınında bugün yer alan haberlerde, Gazze sınırına yakın bazı yerleşim birimlerinde sınırın öteki tarafından gönderilen yanan balonların patladığı ileri sürülmüştü.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:23 Kaynak: AA

Gazze, İsrail, Güncel
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