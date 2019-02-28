İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
25 dakika önce
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.
İsrail
savaş uçaklarının, Gazze
'nin güneyinde Hamas
'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçakları, Han
Yunus'un batısındaki noktaya hava saldırısı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Filistin
Sağlık Bakanlığından, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:52 Kaynak: AA
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