Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

25 dakika önce

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı, System.String[]
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçakları, Han Yunus'un batısındaki noktaya hava saldırısı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:52 Kaynak: AA

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