İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
10 dakika önce
İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait gözetleme noktasını vurdu.
İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait gözetleme noktasını vurdu.
Gazze'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçağı, Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi.
Olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına patlayıcı atılmasına karşılık İsrail ordusuna ait hava aracı Hamas'a ait bir askeri noktayı vurdu." ifadesi kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:11 Kaynak: AA
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