Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

11 dakika önce

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı, System.String[]
İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait mevziye hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin batısında Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi bombaladı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan ve Filistin tarafından da saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Gazze, İsrail, Güncel
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