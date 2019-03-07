Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

12 dakika önce

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı, System.String[]
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün akşam geç saatlerde, Gazze'den İsrail'in güneyine füze atıldığını ancak füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:43 Kaynak: AA

Gazze, İsrail, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Ailenin Kavgasında Cadde Savaş Alanına Döndü! 24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı

Acun Ilıcalı'dan "Şeyma'nın Yaşadığı Evi Sattı" Haberlerine Açıklama Geldi! Defne Samyeli'nin Büyük Kızı Gönlünü Ünlü Playboy'un Oğluna Kaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 04:55:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]