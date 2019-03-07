Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

1 saat önce

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı, System.String[]
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında Filistin direnişine ait bir mevziye 6 füze attığı bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. İsrail ordusu saldırıdan önce, İsrail'in güneyindeki Aşkelon bölgesine Gazze'den 2 füze atıldığını ve atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Gazze, İsrail, Güncel
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