İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında Filistin direnişine ait bir mevziye 6 füze attığı bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. İsrail ordusu saldırıdan önce, İsrail'in güneyindeki Aşkelon bölgesine Gazze'den 2 füze atıldığını ve atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.



(Hamad Alnajjar/İHA)

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