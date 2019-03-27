Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

17 dakika önce

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu.

İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı, System.String[]
İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu.

İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait saha kontrol noktasını bombaladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırılarda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait savaş uçakları, önceki saatlerde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Kassam Tugaylarına ait 2 noktayı daha bombalamıştı.

İsrail ordusu, dün yayımladığı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güney sınırında açık bir alana düştüğünü duyurmuştu.

Pazartesi sabahı Gazze'den atılan roket, Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, aynı gün yerel saatle 22.00'de Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı ertesi sabaha kadar devam etmişti.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden dün sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesi'nde 2 apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." bilgisine yer verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, Gazze, Güncel
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