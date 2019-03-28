İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail, yanan balon gönderildiği gerekçesiyle abluka altındaki Gazze Şeridine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, yanan balon gönderildiği gerekçesiyle abluka altındaki Gazze Şeridine hava saldırısı düzenledi.



İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya beldesinin doğusunda bir hedefi vurdu.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Orduya ait bir savaş uçağı, Gazze'nin kuzeyinde yanıcı balon göndermeye hazırlanan bir gruba hava saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.



Görgü şahitleri, Cibaliya beldesinin doğusunda, çevredeki İsrail bölgelerine yanıcı balon uçurmaya çalışan Filistinli gençlerin bulunduğu alanın vurulduğunu aktardı.



Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.



Gazze'den geldiği söylenen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

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