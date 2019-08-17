Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

1 saat önce

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu açıkladı.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyine ve orta kesimine düzenledikleri hava saldırısında Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu belirtti.
Adraee, hava saldırısının, dün Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan rokete karşılık olarak düzenlendiğini ifade etti.
İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bir yeri ve Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Vadi es-Selka köyü yakınındaki boş bir araziyi hedef aldığı görüldü.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Hamas'tan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
İsrail, Hamas, Gazze, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:33 Kaynak: AA
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