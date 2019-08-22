Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

56 dakika önce

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, System.String[]

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sahil şeridine yakın bir yerde Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.


Açıklamada, saldırının, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e atılan ve açık alana düşen rokete karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail uçakları, Gazze'nin batısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir noktayı hedef aldı.


Filistin sağlık kaynaklarından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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