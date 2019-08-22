Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

38 dakika önce

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait birçok askeri noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, System.String[]

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait birçok askeri noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait birçok askeri noktayı hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e atılan ve yerleşim yeri yakınlarına düşen rokete karşılık gerçekleştirildiği kaydedildi.


Adraee, dün akşam saatlerinde de Gazze'den İsrail'e roket atıldığını ve buna karşılık Hamas'a ait bir askeri noktanın vurulduğunu bildirmişti.

Gazze'den ise roket atışının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

İsrail, Hamas, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:16 Kaynak: AA
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