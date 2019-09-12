Son Dakika Haberleri: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

1 saat önce

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, System.String[]

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.


İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail saldırısında herhangi bir can kaybı olmadığı kaydedildi. İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'in güneyindeki bölgelere roketler atıldığı iddiasıyla dünden beri Hamas'ın mevzilerine hava saldırıları düzenliyor. - GAZZE

İsrail, Hamas, Gazze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
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